ANCONA – Nel 2025 sono state 855 le donne che si sono rivolte ai Centri antiviolenza delle Marche (Cav), 14 in più rispetto al 2024, +1,7%. La distribuzione regionale registra 275 accessi a Macerata, 234 a Pesaro Urbino, 233 ad Ancona, 64 ad Ascoli Piceno e 49 a Fermo.

Nel 2025 nelle Marche si sono verificati tre femminicidi, come nel 2024; il totale regionale nel periodo 2020-2025 è di 17 vittime. La fascia d’età più rappresentata tra le donne che si sono rivolte ai Cav è quella tra i 40 e i 49 anni (29,2%), seguita dalle 30-39enni (26%) e dalle 50-59enni (19,6%). Lo 0,2% delle donne ha meno di 16 anni. Il 75,8% ha un titolo di studio medio-alto e il 57,9% lavora.

La violenza nel 46,5% dei casi dura da oltre cinque anni e nel 34,3% da uno a cinque anni. La forma di violenza più rilevata nel corso dell’anno è quella psicologica (33,3%), seguita da minacce (21,5%), violenza fisica (19,8%) ed economica (15,3%). Il 61,6% delle donne ha figli; tra queste, il 73,8% dichiara che i figli hanno assistito alla violenza e il 28,4% che l’hanno subita direttamente. I dati sugli autori: nel 79,9% dei casi è agita dal partner attuale o da un ex.

Nel 2025 i Centri per uomini autori di violenza (Cuav) hanno registrato 397 contatti e preso in carico 282 utenti; 90 persone risultavano in lista d’attesa. L’83,7% degli ingressi è avvenuto su disposizione dell’Autorità giudiziaria. Per quel che riguarda i dati sanitari nel 2025 i consultori familiari hanno registrato 981 accessi, di cui 399 di donne adulte e 582 di minori. Nei Pronto soccorso regionali si sono verificati 224 accessi per violenza di genere: 193 di donne adulte e 31 di minori.

Al 31 dicembre 2025 nelle Marche risultano presentate 211 domande per il Reddito di Libertà: 84 accolte e liquidate e 127 non accolte. “La rete territoriale – commenta Meri Marziali, componente Forum permanente contro le molestie e la violenza di genere della Regione Marche – è essenziale per offrire risposte tempestive e integrate. Servono continuità, collaborazione tra istituzioni e servizi e un impegno concreto e continuo nella prevenzione, soprattutto coinvolgendo le scuole”.