ANCONA – La morte di un migrante in Libia, che sarebbe avvenuta a causa delle drammatiche condizioni in cui era tenuto segregato all’interno di una cosiddetta “safe house”, ha fatto scattare un’inchiesta su una presunta organizzazione criminale internazionale dedita al traffico di migranti lungo la rotta del Mediterraneo.

Due le persone indagate ad Ancona per associazione a delinquere finalizzata al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. Nei loro confronti la Direzione distrettuale antimafia della Procura dorica ha disposto perquisizioni personali, domiciliari e informatiche, con contestuali sequestri. Le operazioni, condotte dagli investigatori della Squadra Mobile, sono scattate nelle prime ore di martedì 10 novembre e hanno interessato abitazioni e veicoli in uso ai due sospettati nel capoluogo marchigiano.

Secondo quanto emerso dalle indagini, la presunta organizzazione avrebbe gestito i viaggi dei migranti dalle coste libiche verso l’Italia, attraverso una rete di contatti tra soggetti presenti sul territorio italiano, referenti nei Paesi di origine e organizzazioni attive in Libia.

I viaggi e le richieste di riscatto

Un sistema che avrebbe previsto il pagamento di ingenti somme di denaro per intraprendere il viaggio, cui sarebbero seguite richieste estorsive alle famiglie dei migranti, tenuti segregati in Libia.

In particolare, il fratello di una delle vittime avrebbe pagato circa 4.500 euro a una persona indicata da uno dei due indagati per poter emigrare. Una volta raggiunta la Libia, sarebbe stato rinchiuso in una “safe house”. Da quel momento sarebbero iniziate le richieste di denaro alla famiglia in Bangladesh, che avrebbe versato ulteriori 12mila euro, consegnati in contanti a presunti appartenenti all’organizzazione, per ottenere la sua liberazione e il successivo trasferimento in Italia.

Gli investigatori sono ora al lavoro per analizzare le comunicazioni e le chat scambiate attraverso le piattaforme di messaggistica, con l’obiettivo di ricostruire l’organigramma della presunta rete criminale, individuare i ruoli dei singoli componenti e delineare la portata delle attività illecite.