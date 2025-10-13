FERMO – Un incendio è divampato nel primo pomeriggio all’interno di una cabina dell’energia elettrica, a poca distanza dalla scuola dell’infanzia di Ponzano di Fermo. I vigili del fuoco hanno precauzionalmente fatto evacuare l’asilo. Non risultano feriti o intossicati.



L’allarme è scattato pochi minuti prima delle 14 da località Capparuccia di Ponzano di Fermo. Lì sono arrivati i vigili del fuoco del comando provinciale di Fermo, che hanno subito domato le fiamme e messo in sicurezza la cabina elettrica, in attesa dell’arrivo dei tecnici.



Sul posto anche gli operatori sanitari del 118, che tuttavia non sono dovuti intervenire. I vigili del fuoco hanno ritenuto opportuno far evacuare la scuola dell’infanzia durante le operazioni di spegnimento delle fiamme e di messa in sicurezza della cabina elettrica