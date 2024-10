TOLENTINO – Incidente alle 5 di questa mattina a Tolentino, lungo la strada provinciale 77.



Per cause in corso di accertamento si sono scontrate due auto. Quattro i feriti, di cui uno trasportato in codcei rosso all’ospedale di Regionale Torrette: si tratta di un 21enne del luogo.

Sul posto il 118 e le forze dell’ordine per i rilievi.