ANCONA – Si trovavano in quota – all’interno di un cantiere edile in centro ad Ancona – quando, per cause ancora in fase di accertamento, sono precipitati nel vuoto da un’altezza considerevole. Terribile incidente sul lavoro, nel pomeriggio di oggi, in via Quarnaro: due operai versano in gravi condizioni, ma sarebbero coscienti.

Secondo le prime ricostruzioni, i due si trovavano all’interno di un carrello elevatore quando si sarebbe aperto il pavimento e sarebbero franati rovinosamente al suolo. Immediata la chiamata di soccorso per il trasporto dei feriti in ambulanza all’ospedale regionale di Torrette. Sul posto anche vigili del fuoco e carabinieri.

Un altro grave incidente si era verificato in mattinata a San Severino Marche, quando un 60enne è caduto all’interno di uno scavo profondo circa tre metri mentre stava lavorando. Viste le ferite riportate è stato trasferito d’urgenza al Regionale in eliambulanza.