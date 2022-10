ANCONA – “Sono stati individuati nelle Marche i primi tre casi di variante Omicron del Sars-CoV-2, BA.2.75”, ribattezzata con il nome di Centaurus. Lo riferisce all’ANSA il virologo Stefano Menzo, responsabile del laboratorio di Virologia dell’azienda ospedaliero universitaria Ospedali Riuniti di Ancona, rendendo noti i risultati dell’ultima flash survey dell’Iss (Istituto Superiore di Sanità).

I tre casi sono stati individuati tutti “in provincia di Ancona”. Nelle Marche al momento, oltre ai tre casi di variante del virus cosiddetta Centaurus, “è prevalente la variante Omicron BA.5, mentre Omicron BA.4 è scomparsa” dice il virologo. Menzo aggiunge di aver individuato, circa un mese fa, anche un caso di influenza stagionale, per ora isolato.

I dati della Fondazione Gimbe

Nelle Marche prosegue l’incremento dell’indice di positivi al Covid ogni 100mila abitanti che nell’ultima settimana (5-11 ottobre) è arrivato a quota 570, e si evidenzia un aumento anche dei nuovi casi (9,5%) rispetto alla settimana precedente. A rilevarlo è il monitoraggio settimanale della Fondazione Gimbe.

Nella ‘classifica’ provinciale dei contagi il valore più alto si registra ad Ascoli Piceno 613 (+14,2% rispetto alla settimana precedente); poi Fermo 598 (+7,7%), Macerata 575 (+5,4%), Ancona 555 (+15,5%), Pesaro e Urbino 476 (+4,4%). Per quanto riguarda i ricoveri correlati al Covid, Gimbe ha riscontrato nelle Marche numeri superiori alla media nazionale per saturazione di posti letto in Area medica (11,7% rispetto alla media italiana del 9,8%) e, invece, di molto sotto la media nazionale in terapia intensiva (0,4% rispetto al 2,4%).

Sul fronte vaccini, la percentuale di popolazione over 5 anni che non ha ricevuto nessuna dose di vaccino è pari al 12,3% (media Italia 10,2%) a cui aggiungere la popolazione over 5 anni temporaneamente protetta, in quanto guarita da Covid-19 da meno di 180 giorni, pari al 2,4%. La percentuale di popolazione over 5 anni che non ha ricevuto la terza dose di vaccino è pari a 11,1% (media Italia 11%) a cui aggiungere la popolazione over 5 anni guarita da meno di 120 giorni, che non può ricevere la terza dose nell’immediato, pari al 5,8%. Il tasso di copertura vaccinale con quarta dose è del 12,3% (media Italia 18,7%). Infine la popolazione di età compresa tra 5 e 11 anni, che ha completato il ciclo vaccinale è pari 20,5% (35,2% Italia) più un ulteriore 2,1% (media Italia 3,3%) solo con prima dose.