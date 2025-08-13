FANO – “La priorità assoluta è la protezione di tutti i lavoratori, sia diretti che indiretti, coinvolti in questa difficile fase”. Così, in una nota, le Rappresentanze sindacali unite (Rsu) aziendali e le organizzazioni sindacali rappresentate da Andrea Piccolo (Filctem Cgil), Ambra Donnini (Femca Cisl) e Daniele De Angelis (Uiltec Uil), in merito all’incendio di due giorni fa che ha distrutto l’azienda di nautica Carbon Line, a Fano (Pesaro Urbino), dove lavorano 180 dipendenti.



“Per garantire la tutela dei redditi e dell’occupazione, è stata concordata l’attivazione della cassa integrazione, che prenderà il via immediatamente dopo la chiusura aziendale programmata – si legge nella nota – La cassa integrazione sarà pagata direttamente dall’Inps. La proprietà ha espresso il proprio forte impegno a trovare soluzioni che permettano un superamento veloce di questa difficile situazione, con l’obiettivo di ripristinare quanto prima la piena operatività. Le altre aziende del settore si sono già messe a disposizione offrendo spazi e strutture per aiutare la Carbon Line a riprendere le attività nel minor tempo possibile. Questo spirito di collaborazione è un segnale importante e incoraggiante per il futuro”