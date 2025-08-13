ANCONA – A seguito dei risultati delle analisi effettuate dall’Arpam il 12 agosto, permane il divieto di balneazione e stazionamento al Passetto (zona ascensore), disposto dal Comune di Ancona, per l’elevata concentrazione dell’alga tossica Ostreoptis ovata.

Riaperta invece la balneazione e lo stazionamento nel tratto di costa in corrispondenza con Pietralacroce (zona della Scalaccia) in quanto i campionamenti effettuati hanno riscontrato valori nella norma.



Una situazione di allarme che è partito il primo agosto scorso con il primo divieto di balneazione in entrambi i siti. Il 7 agosto scorso, un nuovo campionamento ha riscontrato concentrazioni ancor più elevate rispetto al primo agosto scorso, con valori rispettivamente pari a 2,9 milioni di cellule per litro al Passetto e 1,1 milioni di cellule per litro a Pietralacroce. Per quest’ultima, ora, il rientro nei limiti e il ritorno alla balneabilità. Per il Passetto si dovrà ancora attendere un nuovo campionamento da parte dell’Arpam.