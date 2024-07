ANCONA – Giornata da bollino rosso per le ondate di calore anche nelle Marche. Ancona, che rientra tra le città monitorate dal Ministero della salute è tra le più calde d’Italia. Prolungato questa mattina e ha valore fino a lunedì come schermata della protezione civile. Oggi le massime vanno dai 36 di Ancona ai 39 di Macerata e Pesaro. Allarme dei servizi sanitari e sociali.

Ad Ancona È disponibile il centralino della Residenza Comunale per anziani “Benincasa” per informazioni alla cittadinanza sui servizi disponibili e sulle cautele da adottare in caso di ondate di calore: il numero è 071 54488 ed è contattabile sette giorni su sette, dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 17:30.

Sono disponibili condizionatori portatili per le situazioni di particolare criticità relative ad anziani non autosufficienti e indigenti, che ne facciano richiesta. Il modulo di domanda potrà essere richiesto presso il Comune di Ancona Unità Operativa Anziani ai seguenti contatti: 071 2222177 e uoanziani@comune.ancona.it.