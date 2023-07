CASTELLUCCIO – La fiction “Don Matteo” sposta il suo set sulla piana di Castelluccio per registrare le nuove puntate che andranno in onda nei prossimi mesi su RaiUno. Per questo oggi non sarà possibile ammirare la tradizionale fioritura.

Traffico interdetto oggi pomeriggio per chi vuole scendere fino alla grande spianata, si potrà arrivare solo fino a Monte Prata. Niente spettacolo della fioritura dunque ma molti sono stati coloro che hanno tentato di strappare una foto o un autografo a Raoul Bova.