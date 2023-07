CIVITANOVA – Il corpo in avanzato stato di decomposizione trovato nel canale di scolo di un campo sotto l’ospedale, ieri pomeriggio, è di Venanzo Nottolini, il sessantacinquenne di Civitanova, scomparso lo scorso 31 maggio dall’ospedale cittadino. Sulla salma sarà disposta l’autopsia per chiarire le cause delle morte. A scoprire il cadavere, ieri pomeriggio, intorno alle ore 15.30, Marco Antinori, che vive in quella zona.

Nottolini viveva nel centro città ed era stato ricoverato nel mese di maggio al Santo Stefano di Porto Potenza e da lì aveva tentato la fuga, venendo però ritrovato poco dopo. Era stato dimesso visto il miglioramento delle sue condizioni di salute. Poi il 31 maggio era stato ricoverato in seguito alla segnalazione di un passante che l’aveva visto girare per strada in stato confusionale, dopo aver detto alla compagna che sarebbe uscito per fare una passeggiata.

Ma quella sera, attorno alle 22:00, aveva fatto perdere le sue tracce dal pronto soccorso. Ieri, 12 luglio, la tragica scoperta a pochi passi dall’ospedale.