FALCONARA – Imprenditore non versava le ritenute fiscali, sequestrati un immobile e saldi di conto corrente per oltre 200mila euro. L’intervento è stato eseguito negli scorsi giorni dalla Guardia di Finanza del Comando provinciale di Ancona che, in esecuzione della misura emessa dal Tribunale dorico, ha disposto la confisca di beni in possesso di un soggetto operante nel distretto industriale tessile di Falconara già condannato con sentenza definitiva passata in giudicato.

Gli accertamenti eseguiti dai finanzieri di Falconara hanno permesso di sequestrare un immobile di oltre 220 metri quadri, unitamente alle disponibilità finanziarie trovate in possesso dell’imprenditore presso alcuni istituti bancari del territorio. L’aggressione patrimoniale dei beni riconducibili all’uomo ha permesso di confiscare in primo luogo 5mila euro esistenti sui conti correnti e, successivamente, si è proceduto alla confisca per equivalente dell’immobile del valore commerciale di oltre 200mila fino a concorrenza del profitto del reato.