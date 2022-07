FERMO – Tragico incidente questa notte a Fermo, Un uomo di 40 anni a bordo di uno scooter ha perso la vita.

Il sinistro è avvenuto intorno alle 23 lungo la SP 239, nei pressi di via XXV Aprile, a Fermo, in contrada

Misericordia. Per cause ancora in fase di accertamento l’uomo sarebbe caduto rovinosamente sull’asfalto. Da accertare l’eventuale impatto con un’auto in transito.

Sul posto si sono precipitati i sanitari della Croce verde Fermo, l’automedica e i carabinieri del Radiomobile. Le sue condizioni sono subito apparse gravissime tant’è che la centrale operativa del 118, in contatto con i colleghi sul posto, ha richiesto l’intervento dell’elisoccorso. Icaro è così decollato dalla base di Ancona ed è arrivato a Fermo ma purtroppo è stato un viaggio a vuoto.

I sanitari hanno provato a rianimare l’uomo per quasi un’ora, purtroppo senza esito. Il suo cuore non si è più ripreso e poco dopo la mezzanotte ne è stato dichiarato il decesso.