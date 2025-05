OSIMO – “Osimo in diretta”. Mercoledì 14 maggio alle ore 11, ÈTv Marche propone in diretta il confronto elettorale tra i candidati sindaco di Osimo, in vista delle elezioni amministrative del 25 e 26 maggio 2025. Tre aspiranti fasce tricolori: Michela Glorio, Francesco Pirani e Michela Staffolani. Illustreranno la loro visione di città futura, tra programmi e progetti. In studio Linda Cittadini e Giacomo Giampieri.

Il pubblico da casa potrà interagire in tempo reale inviando messaggi – esclusivamente via WhatsApp – al numero 349 391 8169. Vi aspettiamo a partire dalle 11 su èTV Marche, canale 12, o in streaming sulle nostra pagina Facebook, il nostro sito www.etvmarche.it o la nostra App, scaricabile gratuitamente per smartphone e tablet.