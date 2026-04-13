Per tre giorni, nel cuore delle Marche, Mogliano si trasforma in un laboratorio culturale a cielo aperto dove arte, scienza e comunità si incontrano per dare forma concreta a una delle sfide più urgenti del nostro tempo: la transizione verso modelli sostenibili e circolari.

Dal 17 al 19 aprile 2026 torna il Green Loop Festival, il festival artistico dedicato all’economia circolare che porta la sostenibilità fuori dai linguaggi tecnici per tradurla in esperienza, partecipazione e pratica quotidiana. Non un evento che si limita a raccontare il cambiamento, ma una piattaforma che lo attiva, mettendo in relazione cittadini, istituzioni e imprese in un processo culturale condiviso.

Tre giorni di appuntamenti gratuiti – tra divulgazione scientifica, linguaggi artistici contemporanei e pratiche concrete di economia circolare – costruiti per rendere accessibili temi complessi e generare consapevolezza diffusa attraverso esperienze dirette, immersive e coinvolgenti. Il festival diventa così uno spazio in cui la conoscenza si trasforma in azione e la sostenibilità smette di essere un concetto astratto per diventare esperienza vissuta. Promosso dal Comune di Mogliano, organizzato da Vitamina C ed Eurocube, con il contributo scientifico di EconomiaCircolare.com e il supporto di ATA3 Macerata, Tennacola e COSMARI, il Green Loop Festival si conferma come una piattaforma culturale capace di connettere territori, competenze e comunità, contribuendo a costruire nuovi immaginari e nuovi comportamenti.

Il Green Loop Festival non è solo un evento, ma un dispositivo culturale che attiva processi: uno spazio aperto in cui arte, scienza e partecipazione si intrecciano per generare impatto reale, costruire relazioni e sperimentare nuovi modelli di sviluppo sostenibile. Qui il cambiamento non viene semplicemente raccontato, ma vissuto.

Info e programma completo: www.greenloopfestival.com