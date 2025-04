SPORT – Turno no per le marchigiane di serie C. Ascoli superato al Del Duca 2-1 dalla Torres. Sardi avanti con Zecca, pari bianconero con Forte. Nel finale la beffa al 95′ con il gol di Nanni. Sconfitta anche la Vis Pesaro, superata in trasferta 1-0 dalla Lucchese. Rete di Selvini.

Nel girone F di serie D, la Sambenedettese avvicina la promozione superando 2-1 in trasferta il Teramo. Vince anche l’Ancona, 3-1 in casa col Notaresco. Il derby tra Vigor Senigallia e Atletico Ascoli finisce 0-0. Gli altri risultati: Fossombrone kappao 2-1 ad Avezzano, Fermana 1-1 a Termoli, Recanatese sconfitta 3-1 a Chieti, Civitanovese sconfitta 3-1 a Sora. Pari 0-0 tra Castelfidardo e Roma City.