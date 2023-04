PORTO SANT’ELPIDIO – Un uomo controllato dalla Finanza in stazione ferroviaria a Porto Sant’Elpidio aveva con sé circa 130 grammi di eroina e una dose di cocaina; dalla successiva perquisizione del suo domicilio, da parte delle Fiamme gialle fermane, è emerso che il soggetto, arrestato per la detenzione dell’ingente quantitativo di stupefacenti, aveva allestito nell’abitazione un “laboratorio” per la droga.

Sequestrati ulteriori 12 dosi termosaldate di cocaina, nascoste dentro un materasso, circa sei grammi di eroina, circa sette grammi di hascisc, bilancini, materiale per il confezionamento, mannitolo usato come sostanza da taglio e due machete lunghi circa 40 centimetri nelle immediate disponibilità.

Nell’abitazione trovati altri tre soggetti, irregolari in Italia, secondo le indagini dediti all’attività di spaccio: le perquisizioni personali di tutti gli inquilini dell’abitazione hanno permesso di sequestrare anche circa 3.500 euro in banconote di piccolo taglio, ritenute profitto di reato. Considerato anche il fatto che gli stessi non risultavano avere un impiego stabile, al termine delle operazioni i tre sono stati denunciati per detenzione di droga a fini si spaccio.

Nelle ultime due settimane, il Gruppo della Finanza di Fermo, con l’ausilio di unità cinofile, ha concluso altre due operazioni anti-droga. A Fermo, nel corso delle perlustrazioni in alcuni parchi, nelle immediate adiacenze di istituti scolastici, sono stati trovati circa 130 grammi di hascisc occultati in una buca scavata nel terreno appositamente.

Nell’entroterra di Porto Sant’Elpidio, un soggetto è stato sorpreso a cedere una dose di eroina: nel suo domicilio sono stati poi rinvenuti e sequestrati oltre 60 grammi di eroina, oltre 20 grammi di hascisc e circa 2 grammi di cocaina, un bilancino di precisione e vario materiale per confezionare le dosi. Il soggetto è stato denunciato per detenzione di droga a fini di spaccio.