I lavori lungo l’A-14 marchigiana teatro di una nuova tragedia. All’inizio di una coda in A14 in prossimità di un cantiere, un’auto ha tamponato un furgone nel tratto autostradale sud al km 304 tra Grottammare e San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno): la conducente dell’autovettura, una 41enne di San Benedetto del Tronto, è deceduta a causa dei traumi riportati.

L’incidente sulla Bologna-Taranto è avvenuto verso le 8.30 in direzione Pescara. Sul posto sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione 7/o Tronco di Pescara di Autostrade per l’Italia e i vigili del fuoco di Ascoli Piceno. Il cantiere, fa sapere Autostrade, era “correttamente installato e segnalato”. Nel tratto in questione attualmente si viaggia su una sola corsia in direzione sud. Sul luogo dell’evento si registrano 5 km di coda in direzione Pescara. Agli utenti diretti verso Pescara, la società Autostrade, consiglia di uscire a Pedaso e rientrare a San Benedetto del Tronto dopo aver percorso la Ss 16 Adriatica.