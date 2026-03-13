Si è svolto ieri pomeriggio un incontro promosso dal sindaco Sandro Parcaroli con i Comuni del territorio e le principali Associazioni di categoria delle filiera agroalimentare per confrontarsi sul futuro del mattatoio di Villa Potenza, struttura considerata strategica per la zootecnica locale.

Nel corso della riunione il sindaco ha informato i presenti che il Tribunale ha fissato per il prossimo 14 maggio una nuova asta per l’affidamento della gestione dell’impianto. Un passaggio che potrebbe rappresentare un punto di svolta per il rilancio della struttura.

“Il Comune di Macerata – ha spiegato il sindaco – è intenzionato a partecipare all’asta, perché riteniamo fondamentale salvaguardare un presidio produttivo importante per il nostro territorio e per le aziende del comparto. Il mattatoio non riguarda solo la nostra città ma un’area vasta e, per questo, abbiamo voluto condividere fin da subito questo percorso con i Comuni e con le Associazioni di categoria”.

Il primo cittadino ha sottolineato come l’eventuale partecipazione e acquisizione del mattatoio rappresenterebbe solo l’avvio di un lavoro più ampio da costruire insieme al territorio.

“Se il Comune dovesse aggiudicarsi l’asta – ha aggiunto – si dovrà necessariamente aprire una fase di confronto per definire il modello di gestione più adeguato e sostenibile, coinvolgendo gli enti locali e i rappresentanti del settore. Allo stesso tempo sarà necessario valutare con attenzione gli interventi e i lavori da effettuare sulla struttura per renderla pienamente operativa e rispondente alle esigenze della filiera”.

L’incontro ha rappresentato un primo momento di condivisione con il territorio, con l’obiettivo di costruire un percorso comune che consenta di individuare una soluzione concreta e duratura per il futuro del mattatoio e per il sostegno alle attività produttive legate al settore agroalimentare.

“Ringrazio i sindaci e i rappresentati delle Associazioni di categoria intervenuti e per l’apporto positivo che hanno voluto dare al dibattito”, ha concluso il sindaco.