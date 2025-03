In occasione della Giornata mondiale dell'acqua Viva Servizi, che gestisce il servizio idrico integrato in 43 comuni, il Comune di Ancona e l'Università Politecnica delle Marche, hanno messo a punto una serie di iniziative per la conoscenza dell’acqua come bene prezioso e della sua storia, e per la sensibilizzazione alla tutela della risorsa idrica, contro lo spreco.