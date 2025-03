Finale di Challenge Cup in salita per i biancorossi. Nel primo round la Lube Civitanova cade 3-1 in Polonia contro i padroni di casa del Bogdanka LUK Lublin. Al ritorno, mercoledì 19 marzo alle 20.30, all’Eurosuole Forum, gli uomini di Medei dovranno vincere da tre punti per poi giocarsi la Coppa al Golden Set