ASCOLI PICENO – E’ stato individuato e arrestato dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Ascoli Piceno, il pirata della strada che sabato scorso aveva investito un uomo in via Roma a Castel Di Lama per poi darsi alla fuga.

Il guidatore aveva lasciato sull’asfalto diversi frammenti e parti meccaniche della propria vettura – una Fiat Grande Punto di colore bianco – che insieme alle testimonianze e alle immagini delle telecamere di sorveglianza della zona hanno consentito ai militari di risalire prima all’auto e poi al guidatore.

L’auto è stata individuata ad Ascoli, in una piazza del centro città, da lì non è stato difficile risalire al pirata della strada: si tratta di un 45enne della provincia di Teramo già noto alle forze dell’ordine.

L’uomo, arrestato e posto ai domiciliari, deve rispondere dei reati di “lesioni aggravate e fuga dal luogo del sinistro con omissione di soccorso”.

Buone notizie sul fronte medico per la vittima, un 53enne docente all’Istituto Ulpiani di Ascoli che era stato portato sabato sera a torrette in elisoccorso in codice rosso. Poche ore fa è stata sciolta la prognosi riservata, confermandone invece una di trenta giorni.