ANCONA – Droga e bombe carta rinvenuti nella casa della compagna di un 30enne italiano dai poliziotti della Squadra Mobile di Ancona. L’uomo è stato denunciato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e detenzione illegale di materiale esplosivo, resistenza a pubblico ufficiale, minacce e lesioni. Il 30enne è stato raggiunto dagli agenti nel luogo di lavoro e qui sottoposto a un primo controllo di polizia, in seguito è stato condotto nell’abitazione della sua compagna, diversa da quella di residenza, dove i poliziotti hanno trovato circa sette grammi di cocaina e cinque di hashish.



Oltre allo stupefacente, gli agenti della Sezione Antidroga della Squadra Mobile dorica, hanno trovato e sequestrato un bilancino di precisione e materiale atto al confezionamento della droga oltre a quattro ordigni esplosivi di tipo artigianale (bombe carta) del peso di circa un etto e mezzo ciascuno, considerati clandestini e illegali, in quanto privi di classificazione e di cui è vietata la fabbricazione, la detenzione e il porto.



Esplosivi e droga sono stati sottoposti a sequestro e l’uomo è stato deferito alla competente autorità giudiziaria per i reati di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e detenzione illegale di materiale esplosivo. Inoltre, durante l’attività di polizia, sia il giovane che la sua compagna, hanno opposto resistenza agli operatori minacciandoli di ritorsioni e di morte. Per questo, entrambi, sono stati denunciati anche per i reati di resistenza a pubblico ufficiale, minacce e lesioni per aver ferito un poliziotto a una mano.