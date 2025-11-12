ROMA – Un’eventuale adozione dello strumento del “Golden Power” da parte del Governo non potra’ che avvenire in un quadro che preveda lo svolgimento delle attivita’ di bonifica”. Cosi’ sulle trattative in corso per la cessione della raffineria Api di Falconara Marittima, il ministro dei Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, rispondendo nell’Aula della Camera nel corso del question time a un’interrogazione Avs rivolta al ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica. “Tali attivita’ – ha chiarito – in base al principio per cui ‘chi inquina paga’, restano a carico del responsabile dell’inquinamento, individuato all’esito del procedimento penale gia’ citato”.