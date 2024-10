PESARO – Entro la notte di martedì 16 ottobre il raggio di intervento per la disinfestazione Dengue effettuato nel comune di Pesaro si amplierà, rimanendo sempre in zona mare dove lo scorso 4 ottobre si è riscontrato un caso in viale Napoli. «Non si sono verificati altri contagi di Dengue in città, la nostra è solo un’azione prevendita – ha precisato il sindaco Andrea Biancani -. L’AST, con la quale siamo costantemente in contatto e che fino ad ora ci ha dato tempestivamente indicazioni sulla modalità di intervento, non ci ha richiesto ulteriori azioni di disinfestazione ma per tranquillizzare i cittadini, senza l’intenzione di generare pericolosi allarmismi che circolano proprio in queste ultime ore, abbiamo deciso di procedere ulteriormente nella zona mare, in un raggio di azione più ampio, così da rasserenare tutti i residenti che abitano nei tratti limitrofi».

Nei prossimi giorni verranno definite, assieme ad Aspes, le zone previste dalla nuova disinfestazione a cui seguirà l’affisso di volantini informativi nelle vie interessate e il comunicato ufficiale informativo sulle procedure da adottare. La ditta incaricata da Aspes proseguirà con l’intervento adulticida e larvicida che verrà posticipato qualora si presentassero condizioni meteorologiche avverse.