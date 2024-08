FERMO – Nei giorni scorsi sono stati intensificati i controlli nel settore edile, delle aziende agricole e dei calzaturifici del Fermano da parte dei carabinieri del comando provinciale di Fermo con la collaborazione dei colleghi del nucleo Ispettorato del Lavoro di Ascoli Piceno.



Gli accessi ispettivi hanno consentito di individuare tre aziende irregolari, di cui una sospesa, irrogando in totalesanzioni e ammende per 25mila e 500 euro.



Le attività ispettive, di natura ordinaria e tecnica, si sono estese su tutto il territorio della provincia di Fermo e hanno consentito di individuare un cantiere edile a Marina Palmense, quartiere costiero di Fermo, in cui non era garantita la sicurezza dei lavoratori: non erano presenti i sistemi di isolamento e sicurezza previsti per i cavi di tensione, con pericolo per i lavoratori presenti sul cantiere.

Nel corso del controllo è emersa anche la presenza di un lavoratore occupato “in nero”.



L’attività è stata quindi sospesa ed il titolare dell’impresa edile denunciato.



A Montegranaro invece è stato effettuato un controllo presso un’attività tessile. I Carabinieri hanno riscontrato attrezzature di lavoro non conformi alle normative previste. Per tale motivo il titolare dell’azienda è stato denunciato per la mancanza dei requisiti di sicurezza delle attrezzature da lavoro e sanzionato.