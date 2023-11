PESARO – Un tesoretto si Rolex trafugati è in cerca dei legittimi proprietari a Pesaro.



Tutto nasce dall’indagine legata all’arresto di una donna di nazionalità rumena per il furto di una collana con ritrovamento, nel suo cellulare, di numerose foto di orologi Rolex e monili in oro. Probabili refurtive di altri furti. Da qui il recupero della merce e ora la ricerca dei legittimi proprietari



Tutte le informazioni nella pagina Facebook della Questura di Pesaro Urbino, dove è possibile visionare le foto della refurtiva.



Nel caso si riconosca l’oggetto in una delle foto, si prega di inviare una mail all’indirizzo squadramobilequesturadipesaro@gmail.com indicando un recapito telefonico, il riferimento di contatto e una breve descrizione dell’oggetto riconosciuto e delle circostanze del furto (dove e quando è stata sporta la denuncia).