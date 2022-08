FABRIANO – Riaprirà al traffico domani, 13 agosto, la Strada provinciale 16 che collega Fabriano a Sassoferrato (Ancona) chiusa da 11 mesi a seguito di lavori di manutenzione straordinaria dei ponti. La chiusura ha comportato una vera odissea per automobilisti e, soprattutto, per le numerose aziende che hanno sede nella zona industriale Berbentina di Sassoferrato.

I lavori si sarebbero dovuti concludere nella scorsa primavera. Poi, a seguito di ritardi nell’approvvigionamento delle materie prime, in particolare dell’acciaio, l’apertura è prima slittata a giugno, per poi allungare i tempi di ulteriori due mesi. Dopo l’apertura della Sp. Alle 11:30, alla presenza del presidente della Provincia di Ancona, Daniele Carnevali, ci sarà l’inaugurazione del nuovo ponte a Sassoferrato e conseguente revoca del divieto di transito lungo la Provinciale 16.

Un sospiro di sollievo per i pendolari e le aziende della zona. La viabilità alternativa, infatti, Coldellanoce, San Donato, Collegiglioni, non sono state in grado di reggere la circolazione, né d’inverno causa maltempo, né d’estate con la presenza di più mezzi che usano queste strade per raggiungere Marotta e il casello dell’A14. Senza considerare i numerosi incidenti che si sono verificati in questi lunghi mesi che hanno comportato viabilità a singhiozzo, nel migliore dei casi, o addirittura vere e proprie chiusure di ore.