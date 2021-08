VALLEFOGLIA – È stato reso noto oggi pomeriggio il calendario della prossima stagione di serie A1. La Megabox Vallefoglia giocherà la prima partita della sua storia in massima serie domenica 10 ottobre sul campo delle campionesse d’Italia e d’Europa della Imoco Conegliano.

Domenica 17 ottobre sarà il giorno del debutto casalingo al PalaCarneroli di Urbino contro la Unet E-Work Busto Arsizio. Prima infrasettimanale casalinga mercoledì 20 ottobre con la Reale Mutua Fenera Chieri, mentre la domenica successiva, 24 ottobre, la Megabox sarà a Bergamo. Seguirà la seconda trasferta consecutiva per le tigri, che il 31 ottobre saranno a Cuneo con la Bosca San Bernardo. Le ragazze di Bonafede torneranno in casa il 7 novembre con la Delta Despar Trentino, per poi recarsi il 14 novembre a Casalmaggiore di fronte alle locali della Èpiù.

Nuova trasferta il 21 novembre a Firenze contro il Bisonte, mentre sarà giocata in casa il 28 novembre la sfida contro la Bartoccini Fortinfissi Perugia. Il 5 dicembre le biancoverdi saliranno a Novara contro la Igor, mentre il 12 dicembre riceveranno la visita della Savino Del Bene Scandicci. Il 19 dicembre, Megabox nuovamente in casa con il Vero Volley Monza, per poi chiudere il girone di andata il 26 dicembre a Roma contro l’Acqua & Sapone. Il girone di ritorno prenderà il via domenica 9 gennaio e si concluderà domenica 3 aprile.

Al termine della Regular Season, la 13esima e la 14esima classificata retrocedono in Serie A2. L’inizio è fissato per il weekend del 9-10 ottobre, l’ultima giornata si disputerà il 3 aprile 2022. Ai Play Off Scudetto si qualificano le prime 8 squadre classificate al termine della Regular Season: i quarti di finale e le semifinali si disputeranno al meglio delle due gare vinte su tre, mentre la Finale si giocherà al meglio delle tre gare vinte su cinque. L’eventuale Gara-5 è in programma nel weekend del 14-15 maggio 2022.

La Coppa Italia di Serie A1 si disputerà secondo la formula tradizionale. Le prime 8 squadre classificate al termine del girone di andata di Regular Season, accoppiate secondo gli abbinamenti prima vs ottava, quarta vs quinta, seconda vs settima e terza vs sesta, si affronteranno nei quarti di finale su gare di sola andata sui campi delle migliori classificate nei giorni 29-30 dicembre. Le quattro vincenti si qualificheranno alla Final Four, in programma mercoledì 5 e giovedì 6 gennaio..