ANCONA – Dopo il via libera alla quarta dose booster di vaccino agli over 60, anche la Regione Marche si prepara alle somministrazioni dando continuità all’azione proseguita ormai da molti mesi: da domani sarà possibile prenotare sul sito Poste la vaccinazione per le categorie ora ammesse.

“La quarta dose booster, che può essere già somministrata alle persone fragili negli ospedali – ha ricordato l’assessore regionale alla Sanità Filippo Saltamartini -, ora potrà essere inoculata agli altri nelle farmacie, dai medici di famiglia e mediante la prenotazione sul sito di Poste nei centri vaccinali”.

“I centri vaccinali non sono mai stati smantellati ma c’è stata una scarsa adesione a questo tipo di vaccinazione”, ha ricordato Saltamartini che ha lanciato anche un appello per tutti “alla massima cautela, ad usare mascherine, rispettare distanziamento perché il picco potrebbe arrivare tra fine luglio e i primi di agosto”. Poi, ha rimarcato, “è necessario poter curare anche le altre persone”. “C’è chi dice di continuare con le precauzioni e chi pensa che il virus debba ‘dilagare’. Io – ha osservato – sono convinto che adesso è necessario che ognuno presti la massima attenzione perché ognuno ha la propria condizione fisica da proteggere. Gli over 80? Siamo stata una delle Regioni più virtuose all’inizio della vaccinazione. Io credo sia necessario accelerare su questo vaccino nuovo che copra da tutte le varianti”