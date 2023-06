“Sono stravolto è stato un grande statista che ci ha salvato con la sua discesa in campo dal pericolo di un governo di sinistra e ha portato un modo nuovo di fare politica e di approcciarsi con la gente”. Così in una nota il deputato azzurro Francesco Battistoni, Commissario Regionale di Forza Italia per la Regione Marche e Vice Presidente della Commissione Ambiente della Camera dei Deputati, ricordando Silvio Berlusconi. Il leader di Forza Italia, 86 anni, è deceduto questa mattina all’ospedale San Raffaele di Milano, dove era ricoverato da venerdì scorso. “È stato un onore – continua Battistoni – essere al fianco del Presidente in questi 30 anni. La Sua forza, la sua generosità, la Sua intelligenza sono stati sempre il faro delle nostre azioni. Da oggi la vita politica italiana e quella mia personale saranno diverse, ma la Sua eredità politica sarà eterna. Il Suo insegnamento e la Sua continua lotta verso i valori della libertà saranno sempre con noi. Buon viaggio caro Presidente Berlusconi”.

Cordoglio anche da parte del presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli, che in una nota stampa dichiara: “Il Presidente Berlusconi ha lasciato un segno profondo nella storia del nostro Paese e lo ha fatto nelle istituzioni e nella politica, ma anche nell’impresa, nella comunicazione e nello sport. Un uomo illuminato che non mancherà solo al centrodestra ma a tutta l’Italia”.

Forte il ricordo della capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale Jessica Marcozzi: “è stato sempre un faro e una fonte di ispirazione per tutti noi. Ha impersonificato i valori di Forza Italia, essendo per noi una guida lungimirante, punto di riferimento e presenza costante. Lascia un vuoto incolmabile ma i suoi insegnamenti vivranno per sempre. E ora abbiamo ancor più il dovere di farci portatori di quei valori di libertà che il presidente ci ha trasmesso e insegnato”.

“Apprendo con dolore la notizia della morte di Silvio Berlusconi, protagonista della storia italiana prima come imprenditore di straordinario successo e poi come politico fino ad arrivare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – commenta la senatrice marchigiana e commissario regionale di Fratelli d’Italia Elena Leonardi – A lui si deve la fondazione del Centrodestra per come viene inteso oggi ed è stata una figura centrale e di riferimento nelle stagioni del Centrodestra di governo degli ultimi trent’anni. Nell’aspetto imprenditoriale ha assicurato futuro, stabilità e prosperità economica per migliaia di famiglie, sinonimo di quell’impresa di qualità che è un’eccellenza tutta italiana”.

Il commissario regionale della Lega Mauro Lucentini nella sua pagina Facebook scrive “se ne va un uomo tra i più grandi di tutti, il Presidente Silvio Berlusconi, colui che ha tracciato la rotta dal 1994 in poi”.

Cordoglio anche da parte del presidente del Consiglio regionale delle Marche Dino Latini, che definisce Berlusconi “imprenditore illuminato che ha saputo anticipare i tempi rispetto all’evoluzione al sistema delle comunicazioni, dell’informazione e dell’editoria, contribuendo alla crescita economica e d’immagine dell’Italia”.