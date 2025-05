Cinque spettacoli itineranti in altrettanti palcoscenici marchigiani dal nord al sud della regione per promuovere e valorizzare il patrimonio di teatri regionali. Nasce così TeatrinFesta, la manifestazione voluta dalla regione Marche con AMAT, Fondazione Marche Cultura e FORM in programma dal 1 al 8 giugno.

La prima edizione edizione curata da Davide Rondoni, dal titolo Cinque giullari per Francesco è dedicata alla figura del santo d'Assisi in occasione dell’ottavo centenario della composizione del Cantico delle Creature. Ad accogliere i cinque appuntamenti in programma sono i teatri di Ascoli Piceno, Fabriano, Fermo, Pesaro, Recanati.