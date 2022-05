In onda stasera in esclusiva su èTv dalle h22 (conduce Maurizio Socci, ndr) il Convegno Internazionale organizzato lo scorso 28 aprile in occasione della giornata internazionale per la SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO, organizzato da WORKGATE ITALIA, SEA GRUPPO e CAROTTI & ASSOCIATI. Titolo dell’appuntamento, dal Teatro delle Muse di Ancona, “DOPO L’EMERGENZA, UNA NUOVA CULTURA DELLA PREVENZIONE”.

“Le Strutture WorkGate Italia, SEA Gruppo e Carotti & Associati – si legge in una nota – da sempre impegnate professionalmente nel territorio, curano specialmente la salute e la sicurezza dei lavoratori, creando benessere produttivo. In vista del prossimo termine dello stato emergenziale causato dalla pandemia da Covid-19, che ha visto il nostro Paese coinvolto in primis sia dal punto di vista sociale che economico, abbiamo la necessità di attuare azioni sinergiche, in linea con le indicazioni del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (P.N.R.R.).

Sarà necessario affrontare le inevitabili conseguenze che si saranno determinate e analizzare le trasformazioni che avranno interessato le metodologie di lavoro e le nuove procedure di sicurezza da attuare. Finalmente abbiamo l’opportunità di ritrovarci e di discutere, in presenza, di un argomento così nuovo e pieno di significativi riflessi su tutte le persone e su tutti i contesti lavorativi.

Appuntamento h 22 su èTV Canale 12.

Con il patrocinio di:

– Consejo General de Relaciones Industriales y Ciencias del Trabajo

– Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ancona

– Consiglio provinciale dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Ancona

– Rotary Club Ancona

– Ordine Psicologi Marche

In collaborazione con

– Università Politecnica della Marche