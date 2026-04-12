Mamma Nicoletta e papà Giacomo, con Nicola, il fratellino di Giulio Fiorentini, sono tra i primi ad arrivare. Indossano i caschetti, salgono sulla due ruote. Pronti a pedalare in memoria di quel figlio 18enne, scomparso nella mattinata di Pasqua. Un dolore incolmabile. Ma è ai ricordi che ci si aggrappa: “È ancora qui con noi, lo sento”, racconta la madre. Grata nei confronti dell’associazione Unbeatables Onlus, che con il progetto Beat Bike Marche, ha organizzato la piacevole mattinata di solidarietà, sport e salute, da Montemarciano a Senigallia e ritorno, nel segno del ragazzo falconarese.