MONTEPRANDONE – Paura oggi pomeriggio sull’Ascoli-Mare nei pressi dell’uscita Monteprandone, non lontano dall’ingresso in A14 per un tir che trasportava alimentari che ha preso fuoco, sul raccordo in direzione mare.



L’allarme è scattato verso le 14.30. Le fiamme si sono propagate velocemente e hanno coinvolto delle sterpaglie a margine della carreggiata a poca distanza dallo svincolo per accedere al casello della A14. Sul posto è intervenuta una Squadra dei Vigili del fuoco di San Benedetto per spegnere il rogo e mettere in sicurezza la sede stradale, con cinque mezzi antincendio e dodici operatori.

Secondo le prime ricostruzioni il rogo sarebbe stato originato da un guasto al motore. Non risultano fortunatamente persone coinvolte.