TOLENTINO – Gravissimo incidente stradale in viale Buozzi a Tolentino. Per cause in corso di accertamento, una donna è stata investita da un’auto. Immediati i soccorsi: sono intervenuti i sanitari del 118 che, viste le condizioni della donna, hanno chiesto l’intervento dell’eliambulanza.



Icaro è atterrato sul campo dello stadio della Vittoria e ha trasportato la donna in codice rosso all’ospedale regionale di Torrette ad Ancona.



Sul luogo dell’incidente anche la polizia locale e i carabinieri.