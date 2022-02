ANCONA – Ancora in calo i ricoveri da Coronavirus nelle Marche: -4 nelle ultime 24 ore dopo i 13 in meno di ieri. Ma sale ancora il numero dei decessi: cinque le vittime nell’ultima giornata, tra cui una donna di 53 anni di Lapedona. Il totale regionale di vittime sale a 3.502. Per i contagi si registrano 2.409 casi in 24ore.

A livello provinciale Ancona registra 725 positivi in un giorno; poi Macerata (551), Pesaro Urbino (383), Ascoli Piceno (353), Fermo (296); 101 i casi da fuori regione. (ANSA).L’incidenza, ovvero il numero dei positivi ogni 100 mila abitanti scende ancora e si attesta a 1185 contagiati ogni 100 mila abitanti.