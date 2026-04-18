MONTELUPONE – Nella mattinata di ieri, i Carabinieri della Stazione di Recanati, coadiuvati dai colleghi della Stazione di

Montelupone, hanno arrestato un pregiudicato 45enne residente a Montelupone, già sottoposto alla misura alternativa della detenzione

domiciliare, dopo aver aggredito verbalmente e fisicamente la moglie 44enne convivente.



L’arresto è scaturito nella giornata di ieri, quando i militari delle Stazioni di Recanati e di Montelupone sono intervenuti presso l’abitazione del 45enne su richiesta della moglie.



È stato accertato che, al culmine di una lite, l’uomo è andato in escandescenza e ha aggredito la moglie verbalmente e fisicamente procurandole diverse lesioni. La vittima è riuscita comunque a fuggire, rifugiandosi all’interno della casa di un vicino.



Terminate le formalità di rito, l’arrestato è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Ancona Montacuto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.