CASTELPLANIO – Non ce l’ha fatta Benedetta Blasi, la giovane ventenne di Castelplanio divenuta un simbolo di coraggio e forza nella sua tenace lotta contro un neuroblastoma si è spenta venerdì.

La musica, per lei, è stata un’ancora. La sua forza nella lotta contro la terribile malattia diagnosticatale da bambina racchiusa nella canzone: ‘Just don’t give it up’, ‘Semplicemente non arrenderti’. Un inno alla vita inciso per la Pegasus Music e pensato da Benedetta mentre si trovava al Salesi. Tantissimi sono i messaggi di cordoglio e affetto che la famiglia sta ricevendo. “La comunità di Castelplanio non dimenticherà mai il sorriso e la sua forza” si legge nella nota ufficiale dell’amministrazione comunale