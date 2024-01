SENIGALLIA – Investimento mortale sui binari all’altezza di Senigallia (Ancona) in tarda mattinata.

Non si conoscono ancora le generalità della donna deceduta, è in corso l’identificazione.

La vittima è stata travolto da un Frecciarossa in transito alla stazione ferroviaria di Senigallia alle ore 11:37. Sono in corso accertamenti anche per ricostruire l’incidente mortale ed è stato richiesto l’intervento dell’autorità giudiziaria dal personale ferroviario: tra le ipotesi anche quella di un atto volontario.



Nel frattempo è stata sospesa la circolazione sulla linea adriatica con ripercussioni su tutti i treni: tra i primi provvedimenti lo stop a due Intercity Lecce-Milano che termineranno la corsa a Pesaro, quello proveniente da nord, e ad Ancona per il convoglio proveniente da sud. Trenitalia sta aggiornando sul proprio sito le notizie sulla mobilità dei treni di oggi.