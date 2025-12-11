STAFFOLO – Un 47enne, Aurelio Sopranzetti, ha perso la vita nella notte in un tragico incidente sulla Provinciale 502, tra Staffolo e il confine con Cingoli. L’uomo era alla guida della sua Fiat Qubo quando, poco dopo mezzanotte, si è scontrato frontalmente con un camion. L’impatto è stato devastante: il 47enne è rimasto incastrato nell’abitacolo e per lui non c’è stato nulla da fare, nonostante l’intervento dei sanitari del 118.

Sul posto anche i carabinieri, che hanno effettuato i rilievi, e i vigili del fuoco, impegnati nella messa in sicurezza della scena.