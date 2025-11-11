Un violento incendio è scoppiato nella notte, intorno all’1.30, in un capannone che ospita rifiuti elettronici in contrada Moje, a Treia. Le fiamme, divampate per cause ancora in fase di accertamento, hanno distrutto una parte della struttura, provocando danni ingenti ma senza causare feriti.

L’allarme è stato lanciato da un passante che ha notato il fumo uscire dal capannone. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Macerata con tre autobotti, l’autoscala e un mezzo di supporto con autoprotettori. Dopo circa due ore di lavoro, l’incendio è stato domato.

Presenti anche i carabinieri, che hanno avviato i rilievi per ricostruire l’origine del rogo.