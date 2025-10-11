Il settore dell’autotrasporto e della logistica sono fondamentali per la crescita della nostra regione. Un comparto che nelle Marche conta 3.000 imprese attive (il 70% sono artigiane) con oltre 22.900 addetti e movimenta oltre l’85% delle merci.

Le Marche stanno vivendo un particolare momento di sviluppo in termini di infrastrutture e una dimostrazione è data dal nuovo insediamento Amazon a Jesi, insieme all'Interporto Marche, al Porto di Ancona ed all’Aeroporto Falconara-Ancona, che potrà avvicinare le imprese marchigiane ai mercati esteri. Altrettanto importante l’ammodernamento della rete stradale, con gli assi di penetrazione Fano-Grosseto, l’uscita a nord dal Porto di Ancona, la Pedemontana ed i collegamenti Adriatico-Tirreno e la A14 nel tratto Marche sud.

L’inserimento nel settore di nuove tecnologie, di innovazioni e di transizione ecologica saranno altri elementi fondamentali per il rafforzamento del comparto e la necessità di risorse per l’ammodernamento del parco veicoli.

"Regole per la competitività e sostenibilità dell’autotrasporto”: è il tema del convegno organizzato da Confartigianato Trasporti e Transport Service che si è svolto sabato 11 ottobre presso la sala congressi della “Tenuta Santi Giacomo e Filippo” a Urbino.