“Il lavoro della magistratura va sempre rispettato e gli accertamenti dell’Ispettorato del Lavoro presi con la massima serietà. Se nella filiera Tod’s vi sono lavoratori a nero e caporalato nei subappalti, vuol dire che i modelli organizzativi e gestionali del committente non sono così precisi e puntuali come si riteneva, occorre quindi cambiarli e soprattutto raffozzarli”. Così dichiarano in una nota congiunta Cgil e Filctem nazionale e Cgil Marche, rispetto alle recenti vicende di lavoro nero e caporalato che hanno coinvolto il gruppo Tod’s.

“Oppure – rincara la Cgil – è possibile, ridurre il ricorso agli stessi subappalti e subforniture investendo di più su un modello di impresa con più lavoro diretto, qualità, buoni salari e sicurezza”.



“Quello che invece non si può fare – continua la nota del sindacato – è proprio il contrario: invocare un cambio delle norme conquistate dal mondo del lavoro che, in questi anni, hanno consentito di contrastare modelli di sfruttamento purtroppo fortemente presenti nel nostro modello produttivo”. Cgil e Filctem nazionale e Cgil Marche sono perciò contrarie a “Un cambiamento delle norme” con la richiesta di “una certificazione cosiddetta terza che faccia poi da scudo alle responsabilità del committente” o ancora “il depotenziamento della legge 231/01 sulla responsabilità di impresa o dell’articolo 603 Bis del Codice Penale o finanche del codice antimafia” tutte misure che rischiano di “scaricare solo sull’ultimo anello della produzione le scelte, i modelli produttivi o le omissioni dell’impresa madre che poi beneficia in termini di alti ricavi del lavoro di tutta la filiera”.



“Il 25 ottobre – prosegue la nota – la Cgil sarà in piazza anche per questo per contrastare ogni tentativo da parte del Governo di ridurre le tutele dei lavoratori in appalto e subappalto, di ridurre le responsabilità del committente, di depotenziare ulteriormente i servizi ispettivi e di presidio del territorio”.