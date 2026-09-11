ANCONA – Quattro interventi in quindici giorni della Polizia locale di Ancona, tra il centro e le periferie cittadine, per il contrasto al fenomeno dell’abbandono illecito dei rifiuti: gli agenti della Sezione Edilizia-Ambiente hanno individuato e sanzionato i responsabili grazie ad un’attività di controllo capillare ed al prezioso supporto del sistema di videosorveglianza cittadino. In particolare, la Polizia locale è entrata in azione in piazza Medaglie d’Oro (sacchi di immondizia lasciati al di fuori delle aree autorizzate al conferimento), in Largo Sarnano, in via Circonvallazione e in Corso Carlo Alberto. In tutti i casi, gli agenti hanno compiuto sopralluoghi, raccolto elementi utili atti a ricostruire la dinamica dell’abbandono ed a risalire ai responsabili. A fare la differenza in questi quattro casi è stato il sistema di videosorveglianza comunale di visionare le immagini registrate nelle aree interessate e ha consentito agli agenti di identificare gli autori degli abbandoni. Un supporto tecnologico che si conferma uno “strumento decisivo nella lotta ad un fenomeno spesso difficile da contrastare ‘in flagranza’, perché normalmente consumato in orari e condizioni che ne facilitano l’anonimato”. Nei confronti dei responsabili, la Polizia locale ha applicato le sanzioni amministrative e penali previste dalla normativa vigente per la gestione dei rifiuti, confermando un “approccio di tolleranza zero verso chi sceglie di disfarsi impropriamente di rifiuti domestici o ingombranti anziché rispettare le regole del conferimento”.