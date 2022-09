Alla faccia della celeberrima canzone: “L’estate sta finendo”, nelle Marche la bella stagione non accenna a togliere le tende. Anzi. Negli ultimi giorni si segnalano avvistamenti di delfini nei pressi del porto di Numana, seguiti ieri da un avvenimento assai raro pochi chilometri più a sud nell’Adriatico. Un branco di delfini che addirittura nuota tra i bagnanti nel mare di Civitanova Marche (Macerata).

Alcuni esemplari, in questi giorni, sono stati ripresi con gli smartphone a poche decine di metri dalla spiaggia. Sembrano completamente a loro agio, tanto da muoversi con disinvoltura tra le persone che fanno il bagno e tra canoe e pedalò. Uno spettacolo che ha suscitato stupore e felicità, sia negli adulti che nei bambini.

“È motivo di orgoglio avere i delfini nelle nostre acque, perché significa che il nostro è un mare pulito”, commenta con l’ANSA il sindaco di Civitanova Marche, Fabrizio Ciarapica.

“Nelle ultime settimane – aggiunge – più volte sono stati avvistati nella zona a ridosso del porto e si sono lasciati ammirare anche dai bagnanti, tanto che molti si sono ritrovati a nuotare proprio a pochi metri da questi magnifici esemplari”. Il sindaco ricorda che negli ultimi anni “più volte i delfini si sono affacciati nelle nostre acque, da un paio di stagioni a questa parte in maniera assai assidua. Questo – conclude – ci deve sempre più indurre a salvaguardare il nostro mare con buone pratiche e con tutti gli accorgimenti necessari per eliminare al massimo scarichi pericolosi per l’ambiente”.

Una estate settembrina che con ogni probabilità proseguirà almeno fino a giovedì. Secondo le previsioni Meteo, un anticiclone Africano tornerà ad alzare la colonnina di mercurio dopo le pur sparute piogge sparse del week end. Occhio in particolare alla giornata di mercoledì, con 31 gradi di massima previsti sulle Marche