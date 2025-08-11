COLLI DEL TRONTO – Un giovane di 27 anni è morto in un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di domenica a Colli del Tronto, lungo la statale Salaria. Il giovane era in sella alla sua moto quando, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo ed è finito contro uno degli alberi che costeggiano la strada.

Un impatto purtroppo molto violento che non ha lasciato scampo al motociclista. Inutili i tentativi di rianimarlo messi in atto dai sanitari del 118 giunti sul posto: il ragazzo è deceduto subito dopo l’impatto. I carabinieri hanno effettuato i rilievi per stabilire per quale motivo il centauro abbia perso il controllo della sua moto finendo contro l’albero. Sul posto per regolare il traffico la polizia locale.

Altra tragedia in mattinata verso le 11.30 sulla strada Cantoniera che da Carpegna scende fino a Pennabilli. Per cause ancora in fase di accertamento, una moto ha sbandato e la coppia in sella al veicolo è finita rovinosamente a terra. Nell’impatto l’uomo alla guida ha riportato solo lievi ferite, mentre la donna che si trovava dietro è morta sul colpo.



La vittima e il compagno sono di origini francesi e si trovavano nelle Marche in vacanza. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, il 118 e l’elisoccorso.