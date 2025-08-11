ANCONA – Nelle Marche la settimana di Ferragosto si apre all’insegna del cielo sereno e del caldo torrido. La Protezione Civile delle Marche per oggi e domani ha previsto il bollino arancione (temperature e condizioni meteorologiche a rischio in particolare per i sottosistemi di persone suscettibili) per Ascoli, Fabriano, Jesi e Macerata.

Bollino che diventerà rosso (ondata di calore. Le condizioni meteorologiche a rischio persistono per tre o più giorni consecutivi) giovedì 13 agosto, con temperature (percepite) fino a 37 gradi.