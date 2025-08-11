La 62esima Sagra nazionale dei Maccheroncini di Campofilone Igp si conferma il solito successo. Il piccolo paese del Fermano gremito di persone da tutt'Italia per conoscere una ricetta antica, identitaria, semplice che si traduce nei finissimi fili d'oro che, cotti e abbinati ad un ragù di carni, si sciolgono in bocca. Sapori autentici, decisamente marchigiani. E più di cento volontari dell'Associazione Pro Loco Campofilone A.P.S che ogni anno portano avanti con passione la sagra, cui l'Unione nazionale delle Pro loco d'Italia (Pro Loco UNPLI) ha conferito il marchio di sagra di qualità. Anche l'evento 2025 è stato promosso in sinergia con associazioni, istituzioni e attività produttive e ricettive del territorio.