ANCONA – La notizia era nell’aria da alcuni giorni, oggi è diventata ufficiale. All’ombra del Guasco si chiude l’era delle “bandiere” biancorosse, dopo la decisione assunta dalla società e comunicata sui social: “L’sSsc Ancona saluta i protagonisti dello staff dirigenziale e tecnico che hanno fatto parte del proprio sodalizio nella stagione 2024/25. Ringraziamenti che iniziano dal responsabile tecnico Vincenzo Guerini, passano per il direttore generale Francesco Ancarani e il direttore sportivo Pietro Tamai e arrivano a mister Massimo Gadda e a tutto il suo staff – . Staff biancorosso che era composto dal vice Paolo Sciaccaluga, dal match analyst Andrea Bruniera, dal preparatore dei portieri Stefano Dadina, dal preparatore fisico Lorenzo Dadina e dal professor Matteo Ferretti”.

Un cambio totale, tanto nello staff tecnico quanto nei quadri dirigenziali: “Tutti loro meritano il nostro grandissimo ringraziamento per aver permesso la ripartenza del calcio dorico in un momento difficilissimo come lo sono state le settimane successive al calcisticamente nefasto 4 giugno 2024”, scrive ancora l’Ssc Ancona che, tuttavia, assicura: “La compagine societaria ha deciso di cambiare portando avanti un nuovo progetto che sarà affidato a figure tecniche che sapranno far in modo che l’Ssc Ancona sia protagonista nel prossimo campionato di serie D”.

E la prima novità è arrivata a stretto giro di posta. Ovvero il nuovo responsabile dell’area tecnica biancorossa, ufficializzato sempre in giornata: Gaetano Iossa. Un ritorno, per lui, in quanto ha già vissuto l’esperienza da calciatore dell’Ancona nella stagione 2001/02 in serie B. E’ già stato club manager della Cavese, del Taranto e della Reggina. Nell’estate 2023 di nuovo alla Cavese come dirigente dell’area tecnica. La scorsa stagione, infine, è stato responsabile dell’area tecnica del Ragusa. “Ora la grande occasione con i nostri colori! Benvenuto in biancorosso, Gaetano Iossa”, dice l’Ssc Ancona.